تعرّف على موعد طرح فيلم «بيت ست»

قال المنتج محمد عبدالرحمن، إنه متفائل بفيلمه الجديد «بيت ست» الذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب، وتم الانتهاء من مشاهده الأخيرة في مارس الماضي بفيلا عتاب بمنطقة الهرم.



وأكد «عبدالرحمن» لـ«الدستور»، أن الفيلم سيحدث تغييرًا في صناعة السينما، لافتًا إلى أنَّ الفيلم سيعرض في الفترة ما بين عيدي الفطر والأضحى.



وتدور أحداث الفيلم في إطار يمزج بين الإثارة والتشويق حول بيت يصاب كل من فيه بلعنة، وهو بطولة مارجو حداد وعبير الطوخي ومصطفى عبدالسلام، ورانيا الخطيب من تأليف شادي مسلمي وإخراج أحمد عقل.

