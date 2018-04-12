القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
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الكابتن
الخميس 12/أبريل/2018 - 08:03 م

بث مباشر لمباراة الزمالك والاتحاد بالدوري

بث مباشر لمباراة
dostor.org/2126574

ينقل لكم "الكابتن" بثا مباشرا لمباراة الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدوري المصري، على إستاد القاهرة الدولي.

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