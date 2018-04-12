كارين نوالي تكشف لـ«الدستور» تفاصيل عودتها الفنية

تستعد المطربة الشابة كارين نوالي، للعودة إلى الساحة الغنائية من جديد بعد غياب دام لأكثر من 6 سنوات، خلال الأيام المقبلة.



وقالت كارين نوالي لـ«الدستور»، إنها ما زالت في مرحلة التحضير وتفاضل بين أكثر من عمل، واستقرت على اختيار 3 أغانٍ منها، مشيرة إلى أن الأغاني سيتم طرحها بشكل منفرد في الأيام المقبلة.



وكانت صرحت «نوالي» من قبل بأنها تستعد لطرح أغنية من كلمات الشاعر محمود صلاح وألحان محمد رحيم سوف تكون مفاجأة للجمهور.



كارين نوالي كانت بدأت حياتها الفنية من خلال ألبوم بعنوان «ألف وعد» وحقق نجاحًا كبيرًا.

