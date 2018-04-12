القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:12 م

شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع العراق
08:07 م

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون عسكري
07:37 م

شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي
07:32 م

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا
06:37 م

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
فن
الخميس 12/أبريل/2018 - 08:01 م

فريدة الشوباشي وسمير صبري يشاركان في عزاء آمال فهمي

فريدة الشوباشي وسمير
عبدالله هشام
dostor.org/2126571

حرص عدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين على المشاركة في عزاء الإذاعية آمال فهمي، مساء اليوم الخميس، بمسجد الحامدية الشاذلية، بعدما وافتها المنية عن عمر ناهز 92 عامًا.

وشارك في العزاء كل من الفنان سمير صبري، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي.

وكانت الإذاعية الكبيرة  توفيت، صباح الأحد الماضي، بعدما خضعت للعلاج من أمراض الشيخوخة منذ عامين بمستشفى المعادي للقوات المسلحة، وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة.

وولدت آمال فهمي عام 1926، وحصلت على ليسانس آداب قسم اللغة العربية من جامعة القاهرة، وعملت بالإذاعة المصريه عام 1951.

وحققت شهرتها في الوطن العربي بتقديمها برنامج «على الناصية»، الذي خلفه لها الإذاعي الكبير أحمد طاهر، وهو أقدم برنامج إذاعى مصري، كما حصلت على لقب «ملكة الكلام» في الوطن العربي، تقديرا للباقتها وتمكنها في إدارة الحوار الإذاعي.

وأطلق عليها الجمهور لقب «ملكة الفوازير»، بعد أن أدخلت الفوازير لأول مرة للإذاعة المصرية والعربية، بالتعاون مع الشاعرين بيرم التونسي وصلاح جاهين.

فريدة الشوباشي وسمير صبري يشاركان في عزاء آمال فهمي
فريدة الشوباشي وسمير صبري يشاركان في عزاء آمال فهمي
فريدة الشوباشي وسمير صبري يشاركان في عزاء آمال فهمي
فريدة الشوباشي وسمير صبري يشاركان في عزاء آمال فهمي
فريدة الشوباشي وسمير صبري يشاركان في عزاء آمال فهمي
موضوعات متعلقة

آمال فهمى.. أول مذيعة أدخلت الفوازير فى الإذاعة العربية (بروفايل)

معاناة 14 شهرًا.. ليالى آمال فهمى فى الغرفة «307» بالمعادى

ملكة الكلام ومذيعة الأجيال.. آمال فهمى ورحلة بدأت بـ160 قرشًا

جيل أمال فهمي: «رحلت آخر نساء الزمن الجميل»

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ 4 أيام

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ 5 أيام

شاهد.. أول تعليق لـ«شيرين عبدالوهاب» بعد حفل الزفاف

منذ أقل من شهر

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»

منذ أقل من شهر

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

الآن

عاجل.. السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا جديدًا

«CNBC»: أمريكا تسعى لقصف 8 أهداف في سوريا

بث مباشر لمباراة الزمالك والاتحاد بالدوري

فريدة الشوباشي وسمير صبري يشاركان في عزاء آمال فهمي

الأكثر قراءة

طبيب «الخطيب» الألماني يكشف تطورات حالته الصحية

«CNBC»: أمريكا تسعى لقصف 8 أهداف في سوريا

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

ألبومات الصور

ختام فعاليات الملتقى الأول لفرسان الإرادة بجامعة المنصورة (صور)

استمرار فاعليات أول أسبوع للموضة في تاريخ السعودية (صور)

الآلاف يشيعون جنازة مجند «الفقاعى» شهيد عملية سيناء 2018

بالصور.. محافظ البحيرة تشهد مهرجان «الصحافة والإعلام التربوى»

نجم الساعة

5 سنوات في الإليزيه.. اعترافات «أولاند» عن زعماء العالم وثورات الربيع العربي

الأكثر قراءة

طبيب «الخطيب» الألماني يكشف تطورات حالته الصحية

«CNBC»: أمريكا تسعى لقصف 8 أهداف في سوريا

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

شائعة تسريح 800 ألف موظف وراء الإطاحة برئيس ‏‏«التنظيم والإدارة»‏

كشكول

ملتقى توظيف بـ"حاسبات عين شمس "

جامعة عين شمس تشارك في معرض "جيديكس 2018" بسلطنة عمان

بالصور .. الجامعة البريطانية فى مصر تحتفل بمشاريع الدفعة الأولى لطلاب إعلام

بالصور... سامى جمعة يفوز بمسابقة المعلم المثالى على مستوى محافظة الجيزة

انفوجراف: خطة استعداد وزارة التعليم لامتحانات الدبلومات الفنية

الأمصار

الحكومة البريطانية توافق على "اتخاذ إجراءات" بشأن سوريا

روسيا تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا الجمعة

وزير الخارجية الفلسطيني: العمل العربي المشترك ضروري للتصدي لأعدائنا

مقتل 16 شخصا وإصابة 14 آخرين من الحشد الشعبي بالعراق

إنطلاق المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب

ads
منوعات

ما لا تعرفينه عن الزوج المصرى ‏

صوتك العالي دليل على إنك جابر القرموطي

هند البنا: إهمال الأسرة وحب المغامرة وراء الإقبال على «الحوت الأزرق»

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك