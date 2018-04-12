فريدة الشوباشي وسمير صبري يشاركان في عزاء آمال فهمي

حرص عدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين على المشاركة في عزاء الإذاعية آمال فهمي، مساء اليوم الخميس، بمسجد الحامدية الشاذلية، بعدما وافتها المنية عن عمر ناهز 92 عامًا.



وشارك في العزاء كل من الفنان سمير صبري، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي.



وكانت الإذاعية الكبيرة توفيت، صباح الأحد الماضي، بعدما خضعت للعلاج من أمراض الشيخوخة منذ عامين بمستشفى المعادي للقوات المسلحة، وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة.



وولدت آمال فهمي عام 1926، وحصلت على ليسانس آداب قسم اللغة العربية من جامعة القاهرة، وعملت بالإذاعة المصريه عام 1951.



وحققت شهرتها في الوطن العربي بتقديمها برنامج «على الناصية»، الذي خلفه لها الإذاعي الكبير أحمد طاهر، وهو أقدم برنامج إذاعى مصري، كما حصلت على لقب «ملكة الكلام» في الوطن العربي، تقديرا للباقتها وتمكنها في إدارة الحوار الإذاعي.



وأطلق عليها الجمهور لقب «ملكة الفوازير»، بعد أن أدخلت الفوازير لأول مرة للإذاعة المصرية والعربية، بالتعاون مع الشاعرين بيرم التونسي وصلاح جاهين.

