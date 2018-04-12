«تعليم الإسكندرية» تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن انتهاء استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وشددت آمال عبدالظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على مسئولي الإدارات التعليمية الثماني بالمحافظة، ضرورة أن يتم مراعاة توزيع الدرجات من الناحية الفنية الشمولية مع مراعاة الطلاب بمختلف مستوياتهم.



كما شددت على ضرورة وضوح الأسئلة وأن تكون مباشرة لا تحتمل أكثر من إجابة، مشددة على البعد عن الإيحاءات والتلميحات السياسية والدينية.



وأضافت أنه تم تأمين أماكن وضع الأسئلة ومراعاة الاشتراطات الأمنية اللازمة، علاوة على توفير المناخ المناسب داخل اللجان، وأن يطلع الجميع على اللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات وحالات إلغاء الامتحانات.



وأوضحت أن تصحيح أوراق الامتحانات سيكون بشكل يومي بعد انتهاء امتحان المادة في نفس اليوم وبمتابعة من الموجه العام والموجه الأول، مشيرة إلى أنه سيتم تصحيح الصف السادس الابتدائي كل في مدرسته بدقة وسرية تامة.



وأكدت أنه لا يتم إعلان النتيجة أو تسليم الشهادات إلا بعد انتهاء الموجه من مراجعة نسبة الـ10% مع مراجعة الراسبين والدور الثاني وإخطاراته بعلم وصول، بالإضافة إلى الحرص على أن يتاح لأولياء الامور الاطلاع على نتائج أبنائهم بالشهادات دون ربطها بأي مبالغ منعا للمساءلة القانونية والإعلان عن إعادة التصحيح ومواعيده بالمدارس ومقار الكنترولات.