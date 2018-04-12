وزير الاقتصاد البرتغالي: نتطلع لمزيد من التعاون التجاري مع مصر

أكد مانويل كابرال وزير الاقتصاد البرتغالي أن بلاده تسعى لدعم التعاون في مختلف المجالات مع مصر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مزيد من الاجتماعات والزيارات بين وفود من القطاع الخاص من البلدين لتعزيز التعاون.



وأضاف كابرال خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري البرتغالي بحضور رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، أن العلاقات القوية بين مصر والبرتغال تمثل قاعدة مهمة لتقوية التعاون ودعم الاستثمار والتجارة سواء بين البلدين أو البلدان والتجمعات الاقتصادية الأخرى.



وأوضح وزير الاقتصاد البرتغالي، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره البرتغالي اليوم، عبر عن قدر التوافق بين البلدين بكافة القضايا المحلية والإقليمية، لافتا إلى أن القطاع الخاص البرتغالي يتطلع لمزيد من التنسيق والتعاون مع نظيره المصري.