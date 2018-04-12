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اقتصاد
الخميس 12/أبريل/2018 - 06:51 م

وزير الاقتصاد البرتغالي: نتطلع لمزيد من التعاون التجاري مع مصر

مانويل كابرال وزير
مانويل كابرال وزير الاقتصاد البرتغالي
دعاء أبو العزم- علا العلاف
dostor.org/2126499

أكد مانويل كابرال وزير الاقتصاد البرتغالي أن بلاده تسعى لدعم التعاون في مختلف المجالات مع مصر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مزيد من الاجتماعات والزيارات بين وفود من القطاع الخاص من البلدين لتعزيز التعاون.

وأضاف كابرال خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري البرتغالي بحضور رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، أن العلاقات القوية بين مصر والبرتغال تمثل قاعدة مهمة لتقوية التعاون ودعم الاستثمار والتجارة سواء بين البلدين أو البلدان والتجمعات الاقتصادية الأخرى.

وأوضح وزير الاقتصاد البرتغالي، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره البرتغالي اليوم، عبر عن قدر التوافق بين البلدين بكافة القضايا المحلية والإقليمية، لافتا إلى أن القطاع الخاص البرتغالي يتطلع لمزيد من التنسيق والتعاون مع نظيره المصري.

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