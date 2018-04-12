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الخميس 12/أبريل/2018 - 06:49 م

عاجل.. إقلاع أول رحلة طيران من موسكو إلى القاهرة

عاجل.. إقلاع أول
dostor.org/2126494

أقلعت مساء اليوم أولى رحلات شركة مصر للطيران من مطار دوموديدوفو بالعاصمة الروسية موسكو عائدة إلى القاهرة، في أولى رحلات الشركة بعد توقف أكثر من عامين.

وكانت شركة مصر للطيران سيرت أولى رحلاتها الجوية من مطار القاهرة الدولي متجهة لموسكو على متن أحدث طائراتها رقم MS729 من طراز 737 800 والمجهزة بشاشات عرض في مقاعد درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية للركاب.

يذكر أن مطار القاهرة الدولي استقبل في الساعات الأولي من صباح اليوم، أولى رحلات الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت، على متن طائرتها من طراز إيرباص A 320، تحمل رقم "SU400"، وعلى متنها 125 راكبًا، وتم السماح لها بالهبوط في موقع إيكو 5 بأرض المهبط، وتم إنهاء إجراءات خروج الركاب من باب F5 عبر مبنى الركاب الجديد رقم 2، بالمطار.

وكان في استقبال الركاب مجدي اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي واللواء محمد كامل، رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران EAS.

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