ارتفاع الأسهم الأوروبية مع هدوء المخاوف المتعلقة بسوريا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم، مع تعافي الأسواق العالمية بدعم انحسار المخاوف الجيوسياسية بشأن الوضع في سوريا.



ويأتي صعود الأسهم الأوروبية في ظل تعافي الأسهم الأمريكية على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد" ترامب بأنه لم يحدد موعد الضربة ضد سوريا، وهو الأمر الذي منح المستثمرين تفاؤلًا بشأن هدوء الأوضاع في سوريا.



وقاد مكاسب البورصات الأوروبية أسهم قطاع التكنولوجيا والتي كانت القطاع الأفضل بعدما أغلقت على ارتفاع قدره 1.4%، كما شهدت قطاعات مثل البنوك والتأمين زيادة تتجاوز 1%.



وأعلن البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من اليوم عن قلقه بشأن تضرر اليورو من الحروب التجارية مع الولايات المتحدة.



كما ذكر الأوروبي عبر محضر اجتماع السياسة النقدية الصادر اليوم أنه سيبقي علي معدلات الفائدة دون تغير حتي نهاية شراء السندات في سبتمبر المقبل.



وعند ختام التعاملات، صعد مؤشر"ستوكس 600" بنسبة 0.7% ليسجل 378.8 نقطة، فيما استقر مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7258.3 نقطة.



وأظهرت بيانات رسمية انخفاض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بعكس التوقعات، خلال فبراير الماضي.



وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1% ليسجل 12415 نقطة، بينما سجل مؤشر "كاك" الفرنسي مستوى 5309.2 نقطة مرتفعًا 0.6%.



وهبط اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 1.2321 دولار.