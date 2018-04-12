طبيب «الخطيب» الألماني يكشف تطورات حالته الصحية
أعلن البروفيسور الألماني "ماير"، عن موعد إجراء العملية الجراحية لمحمود الخطيب, رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
أعلن البروفيسور الألماني "ماير"، عن موعد إجراء العملية الجراحية لمحمود الخطيب, رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
تستمر السعودية لأول مرة في استكمال فاعاليات «أسبوع الموضة العربي» حيث ترتدي سعوديات وشقراوات أحدث صيحات الموضة داخل قاعة فندق الريتز كارلتون في الرياض. وأعربت العارضات وخبراء التجميل الذين أعدوا ...
شيع أكثر من 10 آلاف مواطن من أهالي قرية الفقاعي، التابعة لمجلس قروي بني موسي شمال غرب مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، جثمان الشهيد مجند، طارق محمد أحمد عبدالحميد، 21 سنة، دبلوم صنايع، والذي استشهد ...
شهدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، مهرجان معارض الصحافة والإعلام التربوى، والذى أقيم بمدرسة عمر مكرم الثانوية بنين، بالتعاون مع توجيه الصحافة المدرسية بمديرية التربية والتعليم. ...