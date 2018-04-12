طبيب «الخطيب» الألماني يكشف تطورات حالته الصحية

بالصور.. مدير أمن البحيرة يحتفل بيوم اليتيم

شهد اللواء علاء عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، اليوم الخميس، الاحتفال بيوم اليتيم بنادي الشرطة بدمنهور. وشارك في الاحتفال عدد من الأطفال الأيتام، حيث تم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم لرسم البسمة على ...