تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض اليوم، مع إحجام المستثمرين عن المشاركة وسط تهديدات بعمل عسكري أمريكي ضد سوريا، لكن البورصة السعودية استقرت بعد موجة بيع في الجلسة السابقة.



وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.8% مع قيام المستثمرين بمبيعات لجني الأرباح، بعدما صعد 1.4% أمس الأربعاء. وجاءت أسهم البنوك والشركات العقارية بين الأكثر تضررا مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 3.3%.



وهوى سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 6.5% بعدما قفز في الجلسة السابقة بفعل أنباء بأن الشركة ستناقش اندماجا محتملا مع السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك). لكن سهم سوديك ارتفع 1.8%.



وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 %، متعافيا قليلا بعدما هبط 1.9% أمس الأربعاء. ولا يزال المؤشر مرتفعا 8.0% عن مستواه في بداية العام بفعل تدفقات أموال إلى السوق قبل إعلان فوتسي راسل لمؤشرات الأسواق في أواخر مارس أنها سترفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة.



وأغلق سهم مصرف الراجحي مرتفعا 0.9%، لكن أسهم بنوك كثيرة أخرى تراجعت، مع هبوط سهم بنك ساب 2.6%.



وانخفض سهم جرير للتسويق 0.1%، بعدما سجلت شركة التجزئة انخفاضا في صافي ربح الربع الأول من العام إلى 219.1 مليون ريال (58.4 مليون دولار) متوافقة مع توقعات المحللين.



وتراجع مؤشر سوق دبي 1.2% تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية، وهبط سهم إعمار العقارية، أكبر شركة للتطوير العقاري في الإمارة، 2.0%.



وارتفع سهم دي.إكس.بي في أوائل التعاملات بعدما قالت الشركة التي تدير حدائق ترفيهية إن عدد الزوار في الربع الأول سجل مستوى قياسي عند 851 ألفا، بزيادة 45% عن العام الماضي، لكن السهم فقد قوته الدافعة ليغلق منخفضا 1.6%.



وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8%، متضررا من ضعف أسهم القطاعين المالي والعقاري. وتراجع سهم الدار العقارية 1.9%.



وهبط مؤشر بورصة قطر 1.1% تحت ضغط خسائر لأسهم البنوك، مع هبوط سهم البنك التجاري القطري 4.3%.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:



- السعودية.. زاد المؤشر 0.3% إلى 7824 نقطة.



- دبي.. هبط المؤشر 1.2% إلى 3094 نقطة.



- أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.8% إلى 4653 نقطة.



- قطر.. تراجع المؤشر 1.1% إلى 8918 نقطة.



- مصر.. هبط المؤشر 1.8% إلى 17616 نقطة.



- الكويت.. نزل المؤشر 1.0% إلى 4766 نقطة.



- البحرين.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 1291 نقطة.



- سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.3% إلى 4777 نقطة.