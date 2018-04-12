القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:37 م

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
اقتصاد
الخميس 12/أبريل/2018 - 06:37 م

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

تراجع بورصات الخليج
dostor.org/2126483

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض اليوم، مع إحجام المستثمرين عن المشاركة وسط تهديدات بعمل عسكري أمريكي ضد سوريا، لكن البورصة السعودية استقرت بعد موجة بيع في الجلسة السابقة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.8% مع قيام المستثمرين بمبيعات لجني الأرباح، بعدما صعد 1.4% أمس الأربعاء. وجاءت أسهم البنوك والشركات العقارية بين الأكثر تضررا مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 3.3%.

وهوى سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 6.5% بعدما قفز في الجلسة السابقة بفعل أنباء بأن الشركة ستناقش اندماجا محتملا مع السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك). لكن سهم سوديك ارتفع 1.8%.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 %، متعافيا قليلا بعدما هبط 1.9% أمس الأربعاء. ولا يزال المؤشر مرتفعا 8.0% عن مستواه في بداية العام بفعل تدفقات أموال إلى السوق قبل إعلان فوتسي راسل لمؤشرات الأسواق في أواخر مارس أنها سترفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة.

وأغلق سهم مصرف الراجحي مرتفعا 0.9%، لكن أسهم بنوك كثيرة أخرى تراجعت، مع هبوط سهم بنك ساب 2.6%.

وانخفض سهم جرير للتسويق 0.1%، بعدما سجلت شركة التجزئة انخفاضا في صافي ربح الربع الأول من العام إلى 219.1 مليون ريال (58.4 مليون دولار) متوافقة مع توقعات المحللين.

وتراجع مؤشر سوق دبي 1.2% تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية، وهبط سهم إعمار العقارية، أكبر شركة للتطوير العقاري في الإمارة، 2.0%.

وارتفع سهم دي.إكس.بي في أوائل التعاملات بعدما قالت الشركة التي تدير حدائق ترفيهية إن عدد الزوار في الربع الأول سجل مستوى قياسي عند 851 ألفا، بزيادة 45% عن العام الماضي، لكن السهم فقد قوته الدافعة ليغلق منخفضا 1.6%.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8%، متضررا من ضعف أسهم القطاعين المالي والعقاري. وتراجع سهم الدار العقارية 1.9%.

وهبط مؤشر بورصة قطر 1.1% تحت ضغط خسائر لأسهم البنوك، مع هبوط سهم البنك التجاري القطري 4.3%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. زاد المؤشر 0.3% إلى 7824 نقطة.

- دبي.. هبط المؤشر 1.2% إلى 3094 نقطة.

- أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.8% إلى 4653 نقطة.

- قطر.. تراجع المؤشر 1.1% إلى 8918 نقطة.

- مصر.. هبط المؤشر 1.8% إلى 17616 نقطة.

- الكويت.. نزل المؤشر 1.0% إلى 4766 نقطة.

- البحرين.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 1291 نقطة.

- سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.3% إلى 4777 نقطة.

موضوعات متعلقة

البورصة السعودية ترتفع مدعومة بقطاع الأسمنت

البورصة السعودية ترتفع بدعم الأسهم القيادية

تباين أداء بورصات الخليج.. ومؤشر السعودية يصعد بفضل المشتريات

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعة

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ 5 أيام

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

الآن

إخلاء سبيل 7 من الأولتراس في أحداث شغب «الأهلي ومونانا»

فنادق الغردقة تستقبل السائحين الروس

وفاة الشاعر عبدالناصر علام بمستشفى سوهاج الجامعي

«الدفاع الأمريكية»: سنتواصل مع «الكونجرس» قبل قصف سوريا

الأكثر قراءة

طبيب «الخطيب» الألماني يكشف تطورات حالته الصحية

كل ما تريد معرفته عن «الانتصاب الصباحي»

بنك مصر يلغي شهادات الـ17% ويطرح أخرى متغيرة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

ألبومات الصور

استمرار فاعليات أول أسبوع للموضة في تاريخ السعودية (صور)

الآلاف يشيعون جنازة مجند «الفقاعى» شهيد عملية سيناء 2018

بالصور.. محافظ البحيرة تشهد مهرجان «الصحافة والإعلام التربوى»

بالصور.. مدير أمن البحيرة يحتفل بيوم اليتيم

نجم الساعة

5 سنوات في الإليزيه.. اعترافات «أولاند» عن زعماء العالم وثورات الربيع العربي

الأكثر قراءة

طبيب «الخطيب» الألماني يكشف تطورات حالته الصحية

كل ما تريد معرفته عن «الانتصاب الصباحي»

بنك مصر يلغي شهادات الـ17% ويطرح أخرى متغيرة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

كشكول

بالصور .. الجامعة البريطانية فى مصر تحتفل بمشاريع الدفعة الأولى لطلاب إعلام

بالصور... سامى جمعة يفوز بمسابقة المعلم المثالى على مستوى محافظة الجيزة

انفوجراف: خطة استعداد وزارة التعليم لامتحانات الدبلومات الفنية

"الجيوشي" يتابع تنفيذ مشروع تخرج طلاب الدبلوم عبر الفيديو كونفرانس

"التداوى" يتابع مشاركة الطلاب بالقوافل التعليمية لليوم الثالث

الأمصار

مجلس الوزراء اللبناني يدين خرق إسرائيل للأجواء اللبنانية

رئيس الحكومة المغربية يشيد بموقف الأحزاب في «إعلان العيون»

منظمة الأسلحة الكيميائية: المفتشون يبدؤون العمل في سوريا السبت

الدفاع اليوناني يعلن مصرع قائد مقاتلة «ميراج 2000 أم 5»

العراق.. مقتل أكثر من 20 شخصا في محافظة صلاح الدين

ads
منوعات

صوتك العالي دليل على إنك جابر القرموطي

هند البنا: إهمال الأسرة وحب المغامرة وراء الإقبال على «الحوت الأزرق»

المجهولون.. حكايات «حكّام الظل»

ads
ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك