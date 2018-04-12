«النواب الأمريكي»: ترامب لديه تفويض باستخدام القوة في سوريا

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان اليوم، إن الولايات المتحدة عليها التزام بقيادة الرد العالمي على ما يشتبه في أنه هجوم كيماوي في سوريا، وإن الرئيس دونالد ترامب لديه تفويض باستخدام القوة العسكرية.



وأضاف للصحفيين أن الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه طهران وموسكو ارتكبوا أعمالا وحشية جماعية أخرى، وأعتقد أن الولايات المتحدة عليها التزام لقيادة الرد العالمي لمحاسبة المسسؤولين عن ذلك.



وتابع أن من غير الضروري أن يمنح الكونجرس الأمريكي ترامب تفويضا جديدا باستخدام القوة العسكرية لأن هناك تفويضا قائما "يمنحه السلطة التي يحتاج إليها لفعل ما قد يفعله أو لا يفعله".