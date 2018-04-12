واردات ألمانيا من النفط ترتفع بنسبة 17.9% في يناير وفبراير

أظهرت بيانات من مكتب التجارة الخارجية الألماني (بافا) اليوم، أن ألمانيا أنفقت 6.6 مليار يورو (8.1 مليار دولار) على وادرات النفط الخام في شهري يناير وفبراير، بزيادة قدرها 17.9 % عن الفترة نفسها من العام الماضي بسبب ارتفاع الأسعار، بينما تراجع حجم الواردات 0.1 %.



وأشارت البيانات إلى أن روسيا ظلت أكبر مورد للخام إلى ألمانيا بحصة بلغت 37.9 % من إجمالي الواردات، ارتفاعا من 37.2 % قبل عام.



وشكلت الإمدادات من بريطانيا والنرويج 23.4 %، ارتفاعا من 16.9 % في حين بلغت الإمدادات من أوبك 16.9 %.



وقال المكتب إن ألمانيا استوردت النفط من 23 دولة في يناير وفبراير.