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اقتصاد
الخميس 12/أبريل/2018 - 06:26 م

تراجع أسعار المنازل الجديدة في كندا لأول مرة منذ 8 سنوات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2126471

تراجعت أسعار المنازل الجديدة في كندا خلال فبراير الماضي لأول مرة منذ 8 سنوات، بفعل صعود معدلات الفائدة والتشريعات الصارمة للرهن العقاري.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، اليوم، هبوط مؤشر أسعار المنازل في كندا بنسبة 0.2% في فبراير الماضي على أساس شهري، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ يونيو 2009.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع أسعار المنازل على المستوى الوطني بنحو 0.1%.

وأوضح التقرير أن أسعار المنازل الجديدة في مدينة "تورنتو" تراجعت بنسبة 0.6% لتسجل ثاني انخفاض شهري، وأكبر تراجع منذ فبراير 2010.

ورفع البنك المركزي الكندي معدل الفائدة في العام الماضي لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى التدخل لتشديد المطالبات التنظيمية للرهن العقاري.

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