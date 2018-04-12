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الخميس 12/أبريل/2018 - 11:55 م

«كفيفة بمائة مُبصر».. رحلة الوصول إلى نقطة بيضاء في العتمة

منال بباوي
منال بباوي
أسماء سعد
dostor.org/2126470

"النور مكانه في القلوب.. احضن خيوط شمس الغروب.. يا تكون أد الحياة.. لتعيش وحيد وسط الدروب".. كلمات جعلت منها "منال" دستورًا لحياتها، وقررت ألا تستسلم للظلام الذي أحاط بها فجأة دون سابق إنذار.

"منال بباوي" هي فتاة عادية كانت تعاني من مرض السكر في سن مبكرة، وعندما أتمت الـ26 عامًا؛ حدثت لها مضاعفات على أثر هذا المرض، فأجرت جراحة إلا أنها باءت بالفشل، وفقدت أغلى حاسة يمتلكها الإنسان وهي النظر.

لم تمكث منال في تخبطها فترة كبيرة، وظلت تبحث عن بقعة ضوء في هذه العتمة، تذكرت خلالها "هواية قديمة لها" تعلمتها في مدرستها الابتدائية، وهي "الكروشية" و"نوال الخرز".

بدأت ملء فراغات حياتها، بعملها في الكروشية، والتدرب على العمل دون أن ترى، وكيف تمسك بالخيوط، وتعرف طريق الغرزة القادمة ببصيرتها.

في البداية، وجدت "منال" صعوبة كبيرة خلال التدريب، وبدأت تشعر باليأس، لكن تشجيع أسرتها لها؛ كان يدفعها إلى مواصلة الطريق، وكلما تعثرت، يدفعوها لتكمل، ومع مرور الوقت تمكنت من معرفة "مكان الغرزة القادمة" دون أن تراها، وأصبح المحيطين بها يخبروها بأن منتجاتها تبدو أفضل من قبل، وبعد مرور فترة؛ وجدت في هوايتها "بقعة الضوء" التي تنير لها تلك العتمة.

ذاع صيتها وسط أصدقائها وأسرتها بمنتجات الكروشية الجميلة، وعندما لاقى إنتاجها إعجابا كبيرا؛ بدأوا طلب شراء بعضًا من هذه القطع، وأخرى "مخصوصة" لهم.

"الكروشية" بدأ يتحول من "هواية" إلى "بيزنس"، وأنشأت منال "جروبا" على الـ"فيسبوك"؛ لبيع وتسويق منتجاتها، وأطلقت عليه اسم "ميلانو"، ولكي تستطيع إدارته؛ تعلمت العمل على الكومبيوتر، وحصلت على تقدير جيد جدًا.

وبعد أن اشتهرت في وَسَطْ حرفتها؛ أصبحت تشارك في معارض ومهرجانات للكروشية، حيث تنال منتجاتها إعجاب جميع من يراها.

ووجهت منال، رسالة، لكل فتاة تشعر باليأس، أو تواجه ظروفا صعبة، بأن لا تيأس، وتواصل طريقها؛ كي تحقق حلمها، متابعة: "لا يوجد حلم لا يحتاج إلى عمل ومثابرة وتدريب، وإذا وَجَدِّتِ اليأس يطرحك أرضًا؛ انفضى عن ثيابك غبار الضجر، وأبهري العالم بقوتك".

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