«بومبيو»: «لن أستقيل إذا أقال ترامب المحقق مولر»

رد القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، على سؤال أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في الجلسة المنعقدة لتثبيته في المنصب، على موقفه في حال أقال ترامب المحقق روبرت مولر الذي يعمل على قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.



وعلّق مولر ردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتقدم باستقالته، حال أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روبرت مولر، بقوله: «غريزتي تقول لي إنَّ مسئوليتي في الخدمة كميول دبلوماسي كبير في أوقات الأزمات السياسية تتضاعف»، ما يعني أنَّه سيستمر في المنصب.

