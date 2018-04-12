ارتفاع العائدات السياحية في تونس بـ28.3%

ذكرت صحيفة «الشروق» التونسية، اليوم الخميس، أن العائدات السياحيّة حتى 10 إبريل الجاري بالبلاد تطورت بنسبة 28.3%، لتصل إلى مستوى 530.8 مليون دينار مقابل 413.6 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017.



ونقلت الصحيفة عن إحصائيات تقدّمت بها رئاسة الحكومة التونسية، اليوم، ارتفاع عدد السيّاح الأوروبيين الوافدين على تونس بنسبة 51.4%، فيما ارتفع عدد السيّاح المغاربيين بنسبة 17.4%.



وأشارت إلى أن تونس شهدت توافد 1.3 مليون زائر غير مقيم خلال الثلث الأوّل من 2018 أيّ بارتفاع بنسبة 19% مقارنة بـ2017.

