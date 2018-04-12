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مصر
الخميس 12/أبريل/2018 - 06:20 م

«شكري وديمستورا» يبحثان التصعيد الأخير في سوريا

شكري وديمستورا
شكري وديمستورا
ألفت الكحلي
dostor.org/2126463

التقى سامح شكري وزير الخارجية -اليوم- بمبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، ستيفان ديمستورا؛ للتباحث بشأن تطورات الأزمة السورية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب بالرياض، قبيل انطلاق أعمال الدورة العادية التاسعة والعشرين للقمة العربية في مدينة الدمام السعودية.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن "ديمستورا" حرص على إطلاع "شكري" على تطورات الأوضاع بالأراضي السورية، على ضوء التصعيد الأخير الذي شهدته مدينة الغوطة الشرقية، وما أسفر عنه من تفاقم الأزمة الإنسانية.

كما استعرض "ديمستورا" تقييمه لمستجدات المسار السياسي، ورؤيته لسبل حلحلة الوضع المتأزم الراهن، على ضوء الاتصالات والمشاورات التي أجراها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية والسورية خلال الفترة الماضية، على ضوء نتائج اجتماع "سوتشي" ومباحثات "جنيف"، موضحًا الجهود المبذولة لتشكيل اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة ومسار جنيف.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري استعرض تقييم مصر للموقف في سوريا، معربًا عن القلق البالغ تجاه التصعيد الأخير وتأثيراته علي الشعب السوري، مؤكدا حرص مصر على دعم الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي وإنجاح مهمته.

واشار "شكري" إلى موقف مصر الثابت تجاه دعم جهود التسوية السياسية للأزمة السورية، بما يحفظ كيان ووحدة الدولة ومؤسساتها، وفقا لمسار جنيف، وعلى أساس مرجعيات الحل السياسي، وأهمها القرار 2254.

ومن جانبه، أشاد ديمستورا بالجهود المصرية الرامية إلى تسوية الأزمة في سوريا على الصعيدين السياسي والإنساني، وتطلعه لمزيد من التشاور والتنسيق معها بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة.

واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة؛ من أجل الدفع بالحل السياسي، وبذل كل الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وتخفيف وطأة معاناة أبناء الشعب السوري الشقيق.

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