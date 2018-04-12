سوريا: أمريكا تحاول تضليل الرأي العام لخدمة مصالحها

قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الخميس، إنَّ بلاده تعيد التأكيد على موقفها القاضي بالتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتنفيذ كل الالتزامات التي رتبها انضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.



وأكد المصدر حسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، أنَّ حملة التضليل المستمرة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تسير في ركابها حول استخدام الغازات السامة في دوما وادعاء وجود أدلة في حوزتها على ذلك «محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام خدمة لمشاريعها العدوانية على سورية».



وحمّل المصدر، مسئولية أي تأخير لوصول فريق من لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وممارسة مهامه، للأطراف الغربية التي تسعى جاهدة إلى عرقلة مهمة الفريق والتدخل في عمله.

