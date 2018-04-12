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الخميس 12/أبريل/2018 - 06:14 م

استمرار فاعليات أول أسبوع للموضة في تاريخ السعودية (صور)

أول أسبوع للموض
أول أسبوع للموض
نورهان شوقي
dostor.org/2126459

تستمر السعودية لأول مرة في استكمال فاعاليات «أسبوع الموضة العربي» حيث ترتدي سعوديات وشقراوات أحدث صيحات الموضة داخل قاعة فندق الريتز كارلتون في الرياض.

وأعربت العارضات وخبراء التجميل الذين أعدوا النسخة السعودية من أسبوع الموضة العربي عن اندهاشهم من تنظيم الحدث في المملكة المحافظة.

وقالت عارضة الأزياء أنيتا دميكروسكا "نحن متحمسون للغاية لأن هذا أول أسبوع للموضة في السعودية وهو ما يعني أننا نصنع التاريخ".

وسمح منظمو أسبوع الموضة بدخول الرجال والكاميرات حفل الاستقبال يوم الثلاثاء، لكن لم يُسمح للرجال بحضور عروض الأزياء على الممشى كما كان التصوير في الخارج ممنوعًا.

ويتعين على النساء ارتداء العباءة السوداء الفضفاضة في الأماكن العامة بالمملكة لدواعي الحشمة.

ويتضمن أسبوع الموضة عروضا يقتصر الحضور فيها على المدعوين، وأقام متجر هارفي نيكولز الشهير منفذًا مؤقتًا لبيع ملابسه في خيمة.

استمرار فاعليات أول أسبوع للموضة في تاريخ السعودية (صور)
استمرار فاعليات أول أسبوع للموضة في تاريخ السعودية (صور)
استمرار فاعليات أول أسبوع للموضة في تاريخ السعودية (صور)
استمرار فاعليات أول أسبوع للموضة في تاريخ السعودية (صور)
استمرار فاعليات أول أسبوع للموضة في تاريخ السعودية (صور)
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