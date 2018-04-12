نائب «المحافظين» يدعو شعوب العالم للخروج دفاعًا عن سوريا

قال محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين، إن الحزب سيرسل بيانا لسفارات الدول الغربية المهتمة بقضية سوريا ومثيلاتها العربية، يوضح من خلاله خطورة شن حرب أمريكية على سوريا، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته ضربها بالصواريخ.



وأشار "أمين" إلى أن شعوب العالم أصبحت أكثر وعْيًا بالكذب الأمريكي، متابعًا: "أدعو الشعوب في العالم بالخروج؛ من أجل الدفاع عن سوريا، وفضح الكذب الأمريكي".



وأضاف نائب رئيس حزب المحافظين، أن أصحاب مشروع التقسيم يتخيلون أنه لن يقف عند سوريا، بل سيستمر لحين تحقيق مخططهم الأحمق، لافتا إلى أن الشعوب العربية كشفت خداعهم وكذبهم، وسيأتي يوم وتنتصر على أصحاب مخططات التقسيم والتهويد والتدمير في العالم.