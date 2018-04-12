القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:37 م

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
اقتصاد
الخميس 12/أبريل/2018 - 06:09 م

بنك مصر يلغي شهادات الـ17% ويطرح أخرى متغيرة

بنك مصر
بنك مصر
راندا التونى
dostor.org/2126454

قرر بنك مصر، وقف طرح شهادات الادخار ذات العائد الثابت 17%، بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة 1% مجددًا، اعتبارًا من اليوم الخميس.

وقال مصدر مسؤول في البنك، إن القرار جاء متماشيا مع السياسات النقدية التي تصدر عن البنك المركزي، لافتا إلى أن بنك مصر أصدر منتجا ادخاريا جديدا، وهو شهادة لمدة 3 سنوات بفائدة ربع في المائة متغيرة.

وكان بنكا مصر والأهلي قررا في منتصف الشهر الماضي، وقف إصدار الشهادات ذات العائد 20%، بعد قرار المركزي خفض الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه.

وأصدر البنكان، شهادة جديدة بفائدة 17% مدتها عام واحد. كما أن البنكين خفضا الفائدة على شهادة الـ16% لتصبح 15% فقط ومدتها 3 سنوات.

من جهته قال عاكف المغربي نائب رئيس البنك، إن القرارات التي تصدر من البنوك بشأن الشهادات لا تسري بأثر رجعي، وإنما يتم تطبيقها على الأوعية الادخارية الجديدة.

وأضافت: أن ما تم اتخاذه من البنوك مؤخرا يتماشى تماما مع القرارات الصادرة من البنك المركزي بخفض الفائدة.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة 200 نقطة على مرحلتين خلال الشهرين الماضيين.

موضوعات متعلقة

بنك مصر يعلن تفاصيل الشهادات الجديدة

الأحد.. حسم خفض الفائدة على الأوعية الادخارية

مصرفيون: خفض سعر الفائدة يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى

ماذا بعد خفض «المركزي» أسعار الفائدة واحتواء التضخم؟

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعة

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ 5 أيام

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

الآن

إخلاء سبيل 7 من الأولتراس في أحداث شغب «الأهلي ومونانا»

فنادق الغردقة تستقبل السائحين الروس

وفاة الشاعر عبدالناصر علام بمستشفى سوهاج الجامعي

«الدفاع الأمريكية»: سنتواصل مع «الكونجرس» قبل قصف سوريا

الأكثر قراءة

طبيب «الخطيب» الألماني يكشف تطورات حالته الصحية

كل ما تريد معرفته عن «الانتصاب الصباحي»

بنك مصر يلغي شهادات الـ17% ويطرح أخرى متغيرة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

ألبومات الصور

استمرار فاعليات أول أسبوع للموضة في تاريخ السعودية (صور)

الآلاف يشيعون جنازة مجند «الفقاعى» شهيد عملية سيناء 2018

بالصور.. محافظ البحيرة تشهد مهرجان «الصحافة والإعلام التربوى»

بالصور.. مدير أمن البحيرة يحتفل بيوم اليتيم

نجم الساعة

5 سنوات في الإليزيه.. اعترافات «أولاند» عن زعماء العالم وثورات الربيع العربي

الأكثر قراءة

طبيب «الخطيب» الألماني يكشف تطورات حالته الصحية

كل ما تريد معرفته عن «الانتصاب الصباحي»

بنك مصر يلغي شهادات الـ17% ويطرح أخرى متغيرة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

كشكول

بالصور .. الجامعة البريطانية فى مصر تحتفل بمشاريع الدفعة الأولى لطلاب إعلام

بالصور... سامى جمعة يفوز بمسابقة المعلم المثالى على مستوى محافظة الجيزة

انفوجراف: خطة استعداد وزارة التعليم لامتحانات الدبلومات الفنية

"الجيوشي" يتابع تنفيذ مشروع تخرج طلاب الدبلوم عبر الفيديو كونفرانس

"التداوى" يتابع مشاركة الطلاب بالقوافل التعليمية لليوم الثالث

الأمصار

مجلس الوزراء اللبناني يدين خرق إسرائيل للأجواء اللبنانية

رئيس الحكومة المغربية يشيد بموقف الأحزاب في «إعلان العيون»

منظمة الأسلحة الكيميائية: المفتشون يبدؤون العمل في سوريا السبت

الدفاع اليوناني يعلن مصرع قائد مقاتلة «ميراج 2000 أم 5»

العراق.. مقتل أكثر من 20 شخصا في محافظة صلاح الدين

ads
منوعات

صوتك العالي دليل على إنك جابر القرموطي

هند البنا: إهمال الأسرة وحب المغامرة وراء الإقبال على «الحوت الأزرق»

المجهولون.. حكايات «حكّام الظل»

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك