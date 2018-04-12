بنك مصر يلغي شهادات الـ17% ويطرح أخرى متغيرة

قرر بنك مصر، وقف طرح شهادات الادخار ذات العائد الثابت 17%، بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة 1% مجددًا، اعتبارًا من اليوم الخميس.



وقال مصدر مسؤول في البنك، إن القرار جاء متماشيا مع السياسات النقدية التي تصدر عن البنك المركزي، لافتا إلى أن بنك مصر أصدر منتجا ادخاريا جديدا، وهو شهادة لمدة 3 سنوات بفائدة ربع في المائة متغيرة.



وكان بنكا مصر والأهلي قررا في منتصف الشهر الماضي، وقف إصدار الشهادات ذات العائد 20%، بعد قرار المركزي خفض الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه.



وأصدر البنكان، شهادة جديدة بفائدة 17% مدتها عام واحد. كما أن البنكين خفضا الفائدة على شهادة الـ16% لتصبح 15% فقط ومدتها 3 سنوات.



من جهته قال عاكف المغربي نائب رئيس البنك، إن القرارات التي تصدر من البنوك بشأن الشهادات لا تسري بأثر رجعي، وإنما يتم تطبيقها على الأوعية الادخارية الجديدة.



وأضافت: أن ما تم اتخاذه من البنوك مؤخرا يتماشى تماما مع القرارات الصادرة من البنك المركزي بخفض الفائدة.



وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة 200 نقطة على مرحلتين خلال الشهرين الماضيين.

