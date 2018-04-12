«في حتة تانية» لمحمود العسيلي تتخطى الـ300 ألف مشاهدة بعد 3 أيام

حقق كليب أغنية "في حتة تانية" للمطرب محمود العسيلي- الذي تم تصويره بشوارع رومانيا- على أكثر من 300 ألف مشاهدة، وذلك خلال 3 أيام فقط من طرحه على الـ"يوتيوب".



الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، وإخراج إبراهيم حدرج.



وتدور فكرة الأغنية حول شاب يغادر القاهرة من أجل لقاء حبيبته في بلد أوروبي.



يذكر أن محمود العسيلي طرح آخر أعماله الغنائية، بعنوان "هي"- عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"؛ بمناسبة الاحتفال بيوم عيد الحب، وهي من كلماته وشيكو، وألحانه، وتوزيع أمير هداية، وإخراج إبراهيم حدروج أيضًا.