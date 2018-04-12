الأنبا إرميا يترأس صلاة الثالث للقمص الراحل مكاري عبدالله

ترأس الأنبا إرميا، الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، اليوم الخميس، صلاة القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطوسون بشبرا.



وأدى الأنبا إرميا، صلاة الثالث للقمص الراحل مكاري عبدالله، كاهن كنيسة الملاك بطوسون، الذى توفى يوم الإثنين الماضي، بعمر قارب الـ ٩٠ عامًا.



يذكر أن للقمص مكاري عبدالله سُيم كاهنًا في عهد البابا الراحل كيرلس السادس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ١٠ يوليو ١٩٦٨.



ونال درجة القمصية بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في ٥ مارس عام ٢٠١٣.