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اقتصاد
الخميس 12/أبريل/2018 - 06:04 م

الذهب يهبط من أعلى مستوى في 11 أسبوعًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2126451

هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس، من أعلى مستوى في 11 أسبوعا مع صعود الدولار وإقبال المستثمرين على مبيعات لجني أرباح، لكن تزايد التوترات بشأن تصعيد عسكري في سوريا يمنع المزيد من الخسائر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.09 % إلى 13387.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.4 % إلى 1340 دولارا للأوقية.

ولامس المعدن الأصفر مستوى 1365.23 دولار للأوقية في الجلسة السابقة وهو الأعلى منذ الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني قبل أن يقلص مكاسبه بفعل توقعات بتسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأمريكية، بعد نشر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وعادة ما يُستخدم الذهب كمخزن للقيمة في أوقات الضبابية المالية والسياسية.

وحذر الرئيس دونالد ترامب روسيا يوم الأربعاء من تحرك عسكري وشيك في سوريا ردا على هجوم مزعوم بالغاز السام، معلنا أن الصواريخ "قادمة" ومنتقدا موسكو لمساندتها الرئيس السوري بشار الأسد.

كما تلقى المعدن النفيس دعما من المخاوف المستمرة من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس، إن الصين لن تتردد في الرد إذا صعدت الولايات المتحدة نزاعها التجاري مع بكين، مؤكدة أن تعهد الرئيس شي جين بينغ بخفض رسوم الاستيراد ليس تنازلا للولايات المتحدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.01 % 16.46 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 % إلى 928.90 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 1.5 % إلى 949.80 دولار للأوقية.

كان البلاديوم قفز أكثر من 6 % هذا الأسبوع بدعم من مخاوف من أن تتضرر الإمدادات من روسيا، أكبر منتج للمعدن، بسبب عقوبات فرضتها الولايات المتحدة.

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