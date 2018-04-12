إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالغربية

أزالت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، خلال حملة مكبرة، اليوم، 11 حالة تعد واقعة على الأراضى الزراعية.



وشن قسم حماية الأراضي حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز السنطة ترأسها المهندس سري شعبان، والمهندس أبو اليزيد ماضي بالتنسيق مع مركز شرطة السنطة بحضور الرائد عمرو فؤاد، نائب مأمور مركز السنطة، والرائد محمد الدهراوي، رئيس المباحث ومندوب الوحدة المحلية بالسنطة، حيث تم إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 3500 متر بقرية بقلولة التابعة للمركز.