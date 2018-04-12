العثماني: صرامة المغرب منعت تطورات خطيرة بشأن قضية الصحراء

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن قضية الصحراء المغربية كانت ستشهد تطورات خطيرة؛ لولا الموقف الحاسم، الذي اتخذه المغرب للدفاع عن وحدته الترابية.



يأتي ذلك على خلفية التطورات الأخيرة، التي عرفتها المنطقة العازلة في الصحراء المغربية، ومحاولة جبهة "البوليساريو" تغيير الوضع التاريخي والقانوني في منطقتي "البئر الحلو، وتيفاريتي".



ووفقا لموقع "اليوم 24" المغربي؛ قال العثماني- خلال كلمته في افتتاح المجلس الحكومي، اليوم-: "إن المنطقة العازلة يجب أن تبقى عازلة دون اللجوء للخيار العسكري".

