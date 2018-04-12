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اقتصاد
الخميس 12/أبريل/2018 - 05:56 م

قابيل: التعاون بين مصر والبرتغال يفتح آفاقًا جديدة لأوروبا

المهندس طارق قابيل
المهندس طارق قابيل
دعاء أبو العزم- علا العلاف
dostor.org/2126437

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مجلس الأعمال المصري البرتغالي يمثل منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصةً المجالات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الحكومة المصرية ونظيرتها البرتغالية إلى جانب مجتمعي الأعمال بالبلدين يمتد لسنوات طويلة ويتسع ليشمل مختلف مجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك، والتي ألقاها نيابة عنه أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بحضور مانويل كابرال وزير الاقتصاد البرتغالي ورئيسا مجلس الأعمال المشترك المصري والبرتغالي الذي يترأسه عن الجانب المصري محمد أبوالعينين إلى جانب أعضاء المجلس من مصر والبرتغال.

وأشار قابيل إلى أهمية انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والبرتغال، مؤكدًا أهمية دور المجلس في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالبلدين لبدء شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في الجانبين.

وأوضح قابيل أن مجلس الأعمال الجديد تم تشكيله بهدف دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة، ويضم نخبة من رجال القطاع الخاص يمثلون مجالات التعاون الاقتصادي ذات الاهتمام المشترك في الجانبين.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي لمصر يسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف: أن الربع الأخير من عام 2017 شهد تحسنًا تدريجيًا للناتج المحلي الإجمالي محققًا نسبة نمو بلغت 5%، وأن الحكومة ماضية قدمًا في دفع برنامج الإصلاح الاقتصادي للأمام مستهدفة تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد، حيث تضمن الإصلاحات وإزالة قيود تحويل الأرباح وإقرار قانون الإفلاس.

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