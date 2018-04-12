وزارة الري تستعد لاحتفالية اليوم العالمي للمياه

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، والمهندس هشام صابر، رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي والعلاقات العامة؛ لمناقشة ترتيبات احتفالية الوزارة بيوم المياه العالمى، المزمع عقدها في القناطر الخيرية، واستعراض شخصيات "تيمو وفيرو" التى ستشارك فى فاعلياته.

كما التقى الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، والدكتور جمال قطب، نائب رئيس قطاع المياه الجوفية؛ لمناقشة تطور الدراسة التي تقوم بها جامعة القاهرة فى هذا الشأن، وتحديث إمكانات خزاناتها.