​ ترامب لا يتعاطى مخدرات إيرانية!

صدفة غير سعيدة أو «زي قلتها»، أن أشير في مقالي المنشور الثلاثاء على الموقع الإلكتروني، الأربعاء في الجريدة المطبوعة، إلى نشاط إيران وعملائها في تجارة «الكوكايين»، ثم تتمكن السلطات المصرية، الأربعاء، من إحباط دخول طن و٢٠٠ كيلو هيروين، تقدَّر قيمتها بنحو ١٠ مليارات جنيه، داخل مركب إيرانية الجنسية، كانت متوجهة إلى ميناء سفاجا جنوبي البحر الأحمر!.

في مقال «محاكمة ميت»، تناولت محاولة ميليشيات الحوثيين الموالية لإيران، شرعنة قتلها للرئيس اليمني الراحل «الراحل» علي عبدالله صالح، بأثر رجعي، بإحالته إلى المحاكمة، وأوضحت أن تلك المحاولة لا يمكن ردُّها أو إرجاعها إلى تأثير «القات»، بل إلى تأثير «الكوكايين» الذي لا أعتقد أن له دورًا في إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، أن الضربة العسكرية المحتملة ضد سوريا «قد تكون قريبة جدًا وقد لا تكون كذلك». أو في سؤاله «أين شكرًا أمريكا؟»، بعد زعمه، من ملعبه الدائم على «تويتر»، أن الولايات المتحدة، تحت إدارته، قامت بعمل عظيم هو تخليص المنطقة من تنظيم «داعش»!.

من الملعب نفسه، ومع تصاعد التوترات بشأن الضربة الأمريكية المحتملة لسوريا، كان الرئيس الأمريكي قد حذّر روسيا، الأربعاء، من أن صواريخ «جديدة وذكية» في طريقها إلى سوريا، ردًا على هجوم كيماوي مزعوم قيل إنه وقع مطلع الأسبوع الجاري في «دوما» بالغوطة الشرقية. وطالب روسيا بألا تكون شريكًا لمن اتهمه بأنه يقتل شعبه بالغاز. ولاحقًا، أعلن البيت الأبيض أن «كافة الخيارات مطروحة» للرد على الهجوم الكيماوي المزعوم. وبعد حبس الأنفاس وضرب الأخماس في الأسداس، اتضح أن الضربة المحتملة التي كانت وشيكة أو قريبة جدًا، لم تعد كذلك!.

بالتزامن، عدّلت موسكو من لهجتها، في محاولة للتهدئة وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن «أمله في أن تتغلب لغة العقل في النهاية» في العلاقات الدولية التي تشهد حاليًا «مزيدًا من الفوضى». وأضاف في خطاب أمام دبلوماسيين أجانب أن «الوضع في العالم يشهد مزيدًا من الفوضى. رغم ذلك، نأمل أن تتغلب لغة العقل في النهاية وأن تسلك العلاقات الدولية اتجاها بناء وأن يصبح النظام العالمي أكثر استقرارا». وكان ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قد رد على تغريدات ترامب بقوله: «نحن لا نشارك في دبلوماسية التغريدات. نحن مع المقاربات الجادة»، ونصح بـ«عدم القيام بأفعال يمكن أن تفاقم وضعًا هشًا».

لسنا أمام شخص أحمق، يتم التلاعب به أو تحريكه، بل أمام سيناريو يشارك فيه «ترامب» الذي سبق أن وصف مَن لعب الدور، الذي يلعبه الآن، بأنه أحمق، في تغريدة كتبها سنة ٢٠١٣: «مرة أخرى، إلى زعيمنا الأحمق، لا تهاجم سوريا، لأنك إن فعلت، فإن كثيرًا من الأشياء السيئة ستحدث، والولايات المتحدة لا تستفيد من ذلك القتال في شيء». لكن بعد أربع سنوات، تحديدًا في ٧ أبريل ٢٠١٧، هاجم «ترامب» سوريا، بـ٥٩ صاروخ كروز استهدفت قاعدة جوية سورية. ويبدو أنه أراد الاحتفال، السبت الماضي، بذكرى مرور سنة بشن هجوم آخر.

ما يجعلنا أمام سيناريو محكم، هو أن الاستثمار الأمريكي في الحرب هو أكثر الاستثمارات ربحية في العالم. وهو استثمار يديره المجمع العسكري الصناعي والمؤسسات الأمنية والمخابراتية والشركات الكبرى المتحالفة. وهناك تقديرات تشير إلى أن الولايات المتحدة تنفق ٢٠ مليون دولار، في الساعة الواحدة، أي ١٤.٥ مليار دولار شهريًا، على قواعدها العسكرية الخارجية، المنتشرة في أكثر من مائة دولة، ويزيد عددها على الألف قاعدة. وتكون ساذجًا (بل عبيطًا) لو اعتقدت أن الولايات المتحدة جمعية خيرية، وأنها أنفقت (وتنفق وستنفق) كل هذه المليارات لوجه الله، أو لخدمة المعذبين في الأرض.

أيضًا، لم يعد خافيًا على أحد أن الولايات المتحدة دعمت برامج «سرية» لتدريب وتمويل وتسليح الإرهابيين في ليبيا، اليمن، ومصر و... و... و... سواء بشكل مباشر أو عبر وكلاء، كذلك البرنامج الذي أعلن الرئيس الأمريكي، منذ شهور، أنه أمر بوقفه، في سوريا، وكانت تديره الـ«CIA»، لتدريب ما تصفها الخارجية الأمريكية بـ«جماعات المعارضة المعتدلة المسلحة» ولا يصفها أي عاقل إلا بأنها تنظيمات إرهابية، ولن يقتنع سوى «غير العاقل» بأن مثل هذه البرامج قد تتوقف.

بالتالي، يمكننا أن نقول إن دهشة المسئولين في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، كانت مفتعلة (أي كده وكده) من التصريحات التي أبدى فيها الرئيس ترامب، رغبته في الخروج من سوريا، بزعم أن الهدف الأمريكي قد تحقق بهزيمة «داعش»، بدليل أن تلك الدهشة المفتعلة، تبعتها تكأة أو «تلكيكة» الهجوم الكيماوي، المزعوم، وانتشار صور الأطفال المختنقين، وهو ما أتاح لـ«ترامب» أن يركب حصان تراجعه (درجن.. درجن.. درجن) ويعلن أنه لا يمكنه التسامح من الناحية الإنسانية مع هذا الهجوم!.

الرئيس الأمريكي، إذن، لا يتعاطى المخدرات التي سبق أن كشفت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، في ديسمبر الماضي، أن إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، أوقفت «مشروع كساندرا»، الذي كان هدفه ملاحقة أنشطة إيران وأذرعها في تجارتها، تجارة المخدرات، لتمرير الاتفاق مع طهران حول برنامجها النووي. وكان بين العناصر التي شملتها التحقيقات شخص ملقّب بـ«الشبح»، قالت مصادر مطلعة على المشروع لـ«مجلة» إنه أحد أكبر مهربي الكوكايين في العالم. ولأن العالم صار قرية صغيرة أو «أوضة وصالة»، لا نستبعد أن تكون لذلك «الشبح» علاقة بالـ١٢٠٠ كيلو هيروين، التي أحبطت السلطات المصرية محاولة تهريبها!.