مباحثات أردنية أممية حول الوضع في ليبيا

اجتمع المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي؛ لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا.



وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حسب موقع «عين ليبيا»، أن اللقاء جاء على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرياض؛ لبحث سير العملية السياسية في ليبيا.



وحسب الموقع، فقد أعرب وزير الخارجية الأردني عن دعمه خطة عمل الأمم المتحدة، وتعهد ببذل الجهد لتذليل العقبات.



وعقد، اليوم، مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، اجتماعا لرفع مشروعات القرارات التي ستُعرض أمام القادة والرؤساء العرب في القمة العربية، في دورتها التاسعة والعشرين، المقررة في الدمام، يوم الأحد المقبل