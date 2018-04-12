قيادات الجيش الليبي تضع الترتيبات الأخيرة لتحرير درنة

أفادت قناة «ليبيا»، اليوم، بأن بعض قيادات القوات المسلحة الليبية، اجتمعت لوضع الترتيبات الأخيرة لمعركة تحرير درنة.



ونقلت القناة، عن آمر شعبة الإعلام والتوجيه المعنوي بالجبل الأخضر التابع للقيادة العامة، تصريحه بأن الاجتماع الذي عقد، مساء أمس، ضم آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي، وآمر غرفة عمليات عمر مختار عميد سالم الرفادي، ومديري إدارات القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية بمقر الغرفة الرئيسية ببلدية شحات.



وتحشد القوات المسلحة الليبية آلياتها ووحداتها العسكرية، منذ يومين، على تخوم مدينة درنة، استعدادًا لاقتحام مواقع تتبع لما يعرف بـ«شورى المجاهدين»، وذلك بعد فشل المحاولات والمفاوضات السلمية لتسليم العناصر الإرهابية وأسلحتها الثقيلة.