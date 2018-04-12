تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل، على الرغم من التباطؤ الحاد في نمو الوظائف في مارس.



وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن طلبات الإعانة الجديدة تراجعت تسعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 233 ألفا للأسبوع المنتهي في السابع من أبريل، ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.



وتبدو سوق العمل أقرب من وضع التوظيف الكامل، ومعدل البطالة عند أدنى مستوى له خلال 17 عاما، حيث سجل 4.1%، وهو ما لا يبتعد كثيرا عن توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) معدلا يبلغ 3.8% بنهاية العام الحالي.



وزاد المتوسط المتحرك لطلبات إعانة البطالة في أربعة أسابيع، والذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل، 1750 طلبا إلى 230 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



ويظهر التقرير أن عدد الأشخاص الذين استمروا في تلقي إعانات بطالة بعد الأسبوع الأول زاد بمقدار 53 ألفا إلى 1.87 مليون في الأسبوع المنتهي في 31 مارس.