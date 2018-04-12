«أوبك» تحذر من انخفاض إنتاج فنزويلا للنفط الخام

حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» اليوم، من الانخفاض المتوالي في إنتاج فنزويلا من النفط الخام الذي يبلغ 1.509 مليون برميل يوميا خلال مارس، بما يقل 77 ألف برميل يوميا عن المستوى الذى أعلنته في فبراير الماضي.



وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة، فيث بيرول "نحن قلقون جدا على فنزويلا، فإنتاج النفط الخام الفنزويلي يصل إلى نصف المستوى الذي كان عليه عندما تولى تشافيز منصبه"، مضيفا أن هذا الانخفاض هو الأكبر في تاريخ النفط.



وذكرت صحيفة الموندو الإسبانية نقلًا عن بيرول أن هناك توقعات لزيادة ضخ النفط من منتجين خارج أوبك، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التى من المتوقع أن تكون قادرة على تلبية ثلثى نمو الطلب العالمى على النفط خلال الفترة المقبلة التي تقدر بخمس سنوات.