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الخميس 12/أبريل/2018 - 05:03 م

محلل: عائد سندات الخزانة الأمريكية لن يصل 3% حتى 2020

بنك يو.بي.إس
بنك "يو.بي.إس
dostor.org/2126358

توقع بنك "يو.بى.إس" ألا يتجاوز العائد على سندات الحكومة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 3% حتى عام 2020.

وقال سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين الأمريكيين فى البنك، فى تصريحات اليوم الخميس، إننا لن نشهد كسر العائد على الديون الحكومية لأجل 10 سنوات حاجز الـ3% خلال العامين الحالي والمقبل.

وأوضح "كاربنتر" أن الاحتياطى الفيدرالى يقوم برفع معدلات الفائدة في الوقت الراهن مع السعى لوصول التضخم إلى مستهدف البنك، ولكن ليس أعلى من ذلك.

وفي اجتماع السياسة النقدية للمركزى الأمريكى، فى مارس الماضى، قرر البنك رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 1.50 إلى 1.75%.

وأضاف أن الفيدرالي يبدو أنه سيحتوى التضخم، وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى موجة بيعية في سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.

وكان محضر الاحتياطى الفيدرالى، الصادر أمس، قد أشار إلى مزيد من زيادة أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وصعد العائد على ديون الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 2.798%.

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