تراجع مخزونات الغاز الطبيعى الأمريكية بأكثر من التوقعات

تراجعت مخزونات الغاز الطبيعى فى الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضى.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، عن هبوط مخزونات الغاز الطبيعى بمقدار 19 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهى في 6 أبريل الماضى، لتصل إلى 1335 مليار قدم مكعب.



وكانت تقديرات المحللين قد أشارت إلى تراجع مخزونات الغاز الطبيعى الأمريكية بمقدار 11 مليار قدم مكعب.



وعلى أساس سنوى، انخفضت مخزونات الغاز الطبيعى في الولايات المتحدة بمقدار 725 مليار قدم مكعب مقارنة بنفس الفترة في 2017.



وهبط سعر العقود الآجلة لخام الغاز الطبيعي تسليم مايو بنسبة 0.1% ليصل إلى 2.67 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.