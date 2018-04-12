ارتفاع مؤشر بورصة مصر خلال أسبوع

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي اليوم الخميس 12 أبريل الجاري، والذي اقتصر على 3 جلسات بسبب عطلة عيد القيامة وشم النسيم يومي الأحد والاثنين.



وشهد الأسبوع الثاني من أبريل 2018 قممًا تاريخية ليتمكن من اختبار مستوى 18 ألف نقطة، الذي لم يتمكن من اختراقه خلال جلسات الأسبوع الجاري.



وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.18%، ليغلق عند 17615 نقطة، رابحًا 205.10 نقطة.



وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الثلاثيني خلال الأسبوع نحو 975.5 مليون سهم، بقيمة 4.8 مليار جنيه.



وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 977.6 مليار جنيه، رابحًا 4.5 مليار جنيه، مقابل 973.09 مليار جنيه بإغلاق الأسبوع السابق.



وهبط سهم التجاري الدولي بنسبة 1.09% (للأسبوع الثاني على التوالي) عند مستوى 86.88 جنيه، بقيمة تداول إجمالية 242.3 مليون جنيه، وبحجم تداولات 2.7 مليون سهم.



وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" هامشيًا بنسبة 0.25%، عند مستوى 867.68 نقطة، فيما صعد المؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1.1% عند 2262 نقطة.



كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان خلال الأسبوع بنسبة 0.6% عند مستوى 2995 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 6.3 مليار جنيه.



واتجهت تعاملات المصريين للبيع خلال الأسبوع بصافي 835.1 مليون جنيه، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والعرب للشراء بقيمة 522.8 مليون جنيه، و312.3 مليون جنيه على التوالي.

