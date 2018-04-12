الروبل الروسي يرتفع 1% مع تراجع المخاوف الجيوسياسية

تمكنت عملة الروبل الروسي من التعافي أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الهبوط الحاد في قيمته بالأمس، جراء احتدام التوترات الجيوسياسية بشأن سوريا.



ويأتي التعافي الملحوظ في قيمة العملة المحلية لروسيا، بفضل تراجع المخاوف المتعلقة بالأزمة السورية، جراء تغريدة جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وكتب ترامب عبر «تويتر»، اليوم، أنه لم يحدد موعد الضربة التي سيقوم بها ضد سوريا، مشيرًا إلى أنها قد تكون قريبة جدًا، أو عكس ذلك على الإطلاق.



وتفاقمت المخاوف الجيوسياسية، بالأمس، عقب تهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وروسيا، بشأن رغبة واشنطن التدخل عسكريا في سوريا؛ ردًا على الهجوم الكيميائي المحتمل.



وحذرت موسكو بأنها ستقوم بردع أيّ هجوم أمريكي داخل دمشق، وهو ما دفع ترامب لتوجيه رسالة إلى روسيا بقوله «استعدي».



وارتفع الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 1%، لتتراجع الورقة الخضراء إلى 61.77 روبل.



وتمكنت العملة المحلية لموسكو من تقليص خسائرها إلى 7.1% منذ فرض عقوبات أمريكية بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع مستوى 57.7049 روبل، كانت تسجله العملة أمام الدولار.