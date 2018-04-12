مندوب سوريا في الأمم المتحدة ينفي استخدام أسلحة كيميائية

نفى بشار الجعفري، مندوب سوريا في الأمم المتحدة، استخدام سوريا الأسلحة الكيميائية.



وقال الجعفري، في كلمته أمام مجلس الأمن: «طبعا لم نستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبنا، والإرهابيون في سوريا استحوذوا على مواد كيماوية من ليبيا منذ وقت طويل، هرّبتها لهم استخبارات أجنبية».



وأضاف أن دمشق ستسهل وصول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أي نقطة في دوما، قائلا: «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أبلغتنا بإرسالها فريقين من المحققين إلى سوريا، يصل أحدهما اليوم الخميس والآخر غدا الجمعة».