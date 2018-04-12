كل ما تريد معرفته عن «الانتصاب الصباحي»

«الانتصاب الصباحي».. حركة لا إرادية تحدث للقضيب أثناء النوم، وتعرف بالانتصاب، وتعبر عن انتفاخ الوريد، ويحدث هذا النوع من الانتصاب للرجال من عمر 19 إلى 89 عامًا.



وبحسب موقع «ميديكال ديلي» الطبي، فإن الانتصاب الصباحي يحدث خلال 8 ساعات من النوم، وخلال النوم من 3 إلى 5 مرات لمدة تصل إلى نصف ساعة للمرة الواحدة، ويكون هذا في المرحلة الأعمق من النوم، وتكون قبل الاستيقاظ مباشرةً.



وأسباب الانتصاب الصباحي المثانة الممتلئة بالماء، فعندها يملأ البول مجرى البول ويصبح القضيب ممتلئا بالسوائل مما يسبب الانتصاب، بسبب الضغط على العصب العجزي وأيضًا عدم اكتمال البلوغ عند الذكور، فهذا يعني أن الأجهزة ليست ناضجة ولهذا يحدث الانتصاب أثناء النوم، وقد يختفي الانتصاب أثناء النوم مع تقدم العمر، كما يحدث الانتصاب عند الاستيقاظ من النوم في إحدى مراحله ويحدث الانتصاب الصباحي أيضًا لأسباب مرضية أو نفسية وتناول العقاقير لمعالجة الضعف الجنسي والأدوية المثبطة للاكتئاب.



ويعتقد البعض أن الانتصاب الصباحي له علاقة بالجنس، ويمكن للرجل ممارسة الجماع عند حدوث هذا النوع من الانتصاب، ولكن الانتصاب الصباحي ليس له علاقة بالإثارة الجنسية، لأنه يحدث بشكل طبيعي لا إرادي لجسم الرجل، وكذلك لا يؤثر على الجماع.



كما أن الضعف الجنسي ليس له علاقة بالانتصاب صباحًا بشكل كبير، فقد يؤثر أحيانًا على عدم قدرة الرجل الجنسية، خاصةً في مراحل المراهقة، وبعض الأطباء تذكر أن الإصابة بالانتصاب الصباحي أثناء فترة المراهقة تؤثر على زيادة نسبة الإصابة بالضعف الجنسي فيما بعد، فقد تزيد فيها نسبة الانتصاب الصباحي، مما يجعل فترات الانتصاب غير ثابتة عند الرجل.