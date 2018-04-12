مؤشر البورصة السعودية ينهى آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع

أنهت سوق الأسهم السعودية «تداول»، جلسة نهاية الأسبوع باللون الأخضر، لتعاود مكاسبها بعد جلستين من التراجع، وسط تراجع السيولة مقارنة بالجلسة السابقة، وارتفع مؤشر السوق الموازية «نمو» بشكل ملحوظ.



وأغلق المؤشر العام «تاسي» على ارتفاع نسبته 0.27%، بمكاسب بلغت 21.38 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7،824.12 نقطة.



وأنهى مؤشر «نمو» تعاملاته مرتفعًا بنسبة 1.55%، مضيفًا 46.21 نقطة إلى رصيده، ليغلق عند مستوى 3،027.18 نقطة.



وتراجعت قيم التداول بالسوق الرسمية إلى 4.09 مليار ريال (1.09 مليار دولار)، مقابل 5.87 مليار ريال (1.57 مليار دولار) بالجلسة السابقة.



وهبطت كميات التداول بنهاية جلسة اليوم الخميس، إلى 189.27 مليون سهم، مقابل 271.75 مليون سهم بجلسة أمس الأربعاء.



وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات بـ«تداول»، بصدارة قطاع السلع الرأسمالية، بارتفاع نسبته 1.04%، وصعد قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%، وبلغت مكاسب البنوك 0.16%.



وفي المقابل، اقتصر اللون الأحمر على 7 قطاعات، تصدرها قطاع الإعلام بتراجع نسبته 0.68%، تلاه «تجزئة السلع الكمالية» بنسبة 0.61%، وسجل قطاع الاتصالات أقل الخسائر، بتراجع نسبته 0.12%.



وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 91 سهمًا، بالسوق الرسمية، جاء على رأسها «أسترا الصناعية»، الذي صعد 5.94% إلى مستوى 18.02 ريال.



وجاء إغلاق 90 سهمًا باللون الأحمر، تصدرها سهم «ساب» بتراجع نسبته 2.61%، ليهبط إلى مستوى 29.10 ريال.



وتصدر «دار الأركان» نشاط الأسهم من حيث الكميات والقيم، بكمية تداول بلغت نحو 62 مليون سهم، بلغت قيمتها 811.5 مليون ريال، وأغلق مرتفعًا بنسبة 1.87% عند مستوى 13.06 ريال.



وفيما يخص أسهم «الموازية»، فقد تصدر «باعظيم» المكاسب، بارتفاع نسبته 4.7%، عند مستوى 24.50 ريال، وكانت أعلى الخسائر لـ«بحر العرب»، الذي هبط 4.6% إلى مستوى 11 ريالًا، متصدرًا نشاط الأسهم من حيث الكميات والقيم.



وكانت سوق الأسهم السعودية «تداول» قد أنهت جلسة أمس الأربعاء متراجعة بأعلى وتيرة في 6 أشهر؛ وسط هبوط جماعي للقطاعات، وتراجع مؤشر السوق الموازية بثالث أعلى خسائر في عام 2018.