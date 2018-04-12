القاهرة : الخميس 12 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
عالم
الخميس 12/أبريل/2018 - 04:46 م

الداخلية الكويتية: العفو عن 2280 سجينًا

وزارة الداخلية الكويتية
وزارة الداخلية الكويتية
أ ش أ
dostor.org/2126339

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، العفو عن ألفين و280 سجينًا شملهم المرسوم الأميري لعام 2018 بالعفو عن باقي العقوبات المحكوم على بعض الأشخاص، من بينهم 446 سجينا تم الإفراج عنهم بشكل فوري، تنفيذًا للمكرمة الأميرية من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إنه تم تخفيض العقوبات الجزائية عن 1633 سجينا، ورفع سابقة الإبعاد عن 169 سجينا، والإفراج الفوري، ويبقى على ذمة قضايا أخرى عن 32 سجينا.

وأضاف البيان أنه تم العفو عن بعض الغرامات المالية، حيث بلغ عدد من أُسقطت الغرامات المفروضة عليهم 608 سجناء، فى حين تم إسقاط الكفالات عن 43 آخرين، شملتهم المكرمة الأميرية.

ووجّه عبدالله المهنا، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، تهنئته إلى جميع من شملهم العفو الأميري، سواء بالإفراج الفوري، أو تخفيض العقوبة، أو رفع سابقة الإبعاد، وأيضًا أهالي وذوي المشمولين بالعفو الأميري.

وأعرب المهنا عن شكره لكل من ساهم في مشروع العفو الأميري، واللجان المتخصصة في هذا الشأن، من وزارة العدل، وسلك القضاء، والنيابة العامة، والديوان الأميري.

موضوعات متعلقة

وزير الداخلية: العفو عن 773 سجينًا بمناسبة عيد الشرطة

«شكل» لـ«الدستور»: أمير الكويت قدم درسًا في علوم الإنسانية

الإفراج عن 643 سجينًا بموجب عفو رئاسى

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا

منذ 4 أيام

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»

منذ 4 أيام

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات

منذ 5 أيام

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن

منذ اسبوع

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط

منذ اسبوع

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين

الآن

روسيا: مشاهد استخدام الكيميائي في الغوطة «ملفقة»

وزير الصحة للنواب: «مش بختار حد بالحب أو المجاملة»

ميركل: لن نشارك فى عملية عسكرية بسوريا

«الاستثمار والهجرة».. تفاصيل لقاء السيسى ورئيس البرتغال

الأكثر قراءة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

عرض «ولاد رزق 2» في عيد الفطر

عاجل.. رفع حالة التأهب القصوى في حيفا تحسبًا لضربة أمريكية لسوريا

ألبومات الصور

الآلاف يشيعون جنازة مجند «الفقاعى» شهيد عملية سيناء 2018

بالصور.. محافظ البحيرة تشهد مهرجان «الصحافة والإعلام التربوى»

بالصور.. مدير أمن البحيرة يحتفل بيوم اليتيم

بالصور.. دورة تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمستشفى أبورديس

نجم الساعة

5 سنوات في الإليزيه.. اعترافات «أولاند» عن زعماء العالم وثورات الربيع العربي

الأكثر قراءة

أين تهرب لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة؟

موسكو تعلن توقيت الضربة الأمريكية على سوريا

عرض «ولاد رزق 2» في عيد الفطر

عاجل.. رفع حالة التأهب القصوى في حيفا تحسبًا لضربة أمريكية لسوريا

كشكول

انفوجراف: خطة استعداد وزارة التعليم لامتحانات الدبلومات الفنية

"الجيوشي" يتابع تنفيذ مشروع تخرج طلاب الدبلوم عبر الفيديو كونفرانس

"التداوى" يتابع مشاركة الطلاب بالقوافل التعليمية لليوم الثالث

الرئيس البرتغالي لشيخ الأزهر: من دواعي الشرف لقائي بك مرة ثانية

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم اليوم الثقافى العمانى

الأمصار

مقتل أكثر من 20 شخصا في محافظة الأنبار غربي العراق

مقتل 20 شخص في الشرقاط شمال العراق

الأنظمة الذكية تبدأ رصد السيارات منتهية التراخيص في أبوظبي الأحد

ماتيس: روسيا متواطئة بشأن احتفاظ الحكومة السورية بأسلحة كيماوية

إصابة طفل فلسطيني في مواجهات بلدة سبسطية

ads
منوعات

المجهولون.. حكايات «حكّام الظل»

ولادة طفل بعد وفاة والديه بـ4 سنوات

كيف تصف نفسك فى 3 عبارات خلال مقابلات العمل؟

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك