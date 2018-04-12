الداخلية الكويتية: العفو عن 2280 سجينًا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، العفو عن ألفين و280 سجينًا شملهم المرسوم الأميري لعام 2018 بالعفو عن باقي العقوبات المحكوم على بعض الأشخاص، من بينهم 446 سجينا تم الإفراج عنهم بشكل فوري، تنفيذًا للمكرمة الأميرية من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إنه تم تخفيض العقوبات الجزائية عن 1633 سجينا، ورفع سابقة الإبعاد عن 169 سجينا، والإفراج الفوري، ويبقى على ذمة قضايا أخرى عن 32 سجينا.



وأضاف البيان أنه تم العفو عن بعض الغرامات المالية، حيث بلغ عدد من أُسقطت الغرامات المفروضة عليهم 608 سجناء، فى حين تم إسقاط الكفالات عن 43 آخرين، شملتهم المكرمة الأميرية.



ووجّه عبدالله المهنا، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، تهنئته إلى جميع من شملهم العفو الأميري، سواء بالإفراج الفوري، أو تخفيض العقوبة، أو رفع سابقة الإبعاد، وأيضًا أهالي وذوي المشمولين بالعفو الأميري.



وأعرب المهنا عن شكره لكل من ساهم في مشروع العفو الأميري، واللجان المتخصصة في هذا الشأن، من وزارة العدل، وسلك القضاء، والنيابة العامة، والديوان الأميري.

