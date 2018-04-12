الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل بعد هدوء المخاوف بضرب سوريا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية، وفي ظل هدوء المخاوف بشأن الضربة العسكرية المحتملة في سوريا.



واستفادت "وول ستريت" من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يحدد بعد موعد الضربة على سوريا، مشيرًا إلى أنها قد تكون قريبة جدًا أو عكس ذلك على الإطلاق، فى ظل تهديده من قبل لروسيا بهجمات صاروخية ضد دمشق.



كما أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة فى الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضى، فيما ذكرت بيانات منفصلة استقرار أسعار الواردات الأمريكية بعكس التوقعات خلال الشهر الماضى.



وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعى بنسبة 1.1% ليصل إلى 24466 نقطة، رابحًا نحو 276 نقطة.



فيما صعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.8% ليسجل مستوى 2664.6 نقطة، كما سجل "ناسداك" ارتفاعًا بنسبة 0.9% ليصل إلى 7131 نقطة.



وكانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت أمس، بعد احتدام المواجهة بين واشنطن ودمشق بشأن الوضع في سوريا.



وخلال نفس الفترة ارتفع المؤشر الرئيسى للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% ليسجل 89.94 دولار.