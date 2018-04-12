البنك الأهلي المصري يُوقف طرح الشهادة البلاتينية ذات العائد 17%

قرر البنك الأهلى المصري التوقف عن طرح الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي 17%، الذي يصرف كل 3 أشهر، ومدتها 12 شهرا، وذلك اعتبارا من نهاية عمل اليوم الخميس 12 أبريل، مع استمرار تمتع أصحاب الشهادة بمزاياها حتى استحقاق شهاداتهم.



يأتي هذا القرار في ظل انخفاض سعرى الإيداع والخصم لدى البنك المركزي المصري، وكذلك تحسن مؤشرات التضخم والتضخم الأساسي، اللذين تم الإعلان عنهما خلال الأيام الماضية.



كما أعلن البنك عن طرح منتج ادخارى جديد، بعائد متغير، اعتبارًا من الأحد 15 أبريل، لتلبية احتياجات عملائه، حيث ستصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بمدة ثلاث سنوات، ويصرف عائدها كل 3 أشهر، ويتغير دوريًا، حيث يحتسب بواقع ربع في المائة أعلى من سعر إيداع البنك المركزي المصري، وبالتالي يعتبر أول سعر مطبق على الشهادة عند طرحها اعتبارًا من الأحد 15 أبريل، هو 17% سنويًا، ويتغير العائد دوريًا خلال مدة الشهادة وفقًا لمتغيرات سعر إيداع البنك المركزى المصرى.