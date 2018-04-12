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الخميس 12/أبريل/2018 - 04:42 م

«أوبك»: 3 مخاطر تواجه عقود النفط باليوان

«أوبك»: 3 مخاطر تواجه
dostor.org/2126333

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط أنه على الرغم من البداية المتفائلة لعقود الصين الجديدة المقومة باليوان لكن لا يزال أمامها "طريق طويل" قبل قبولها كمقياس إقليمي.
وقالت أوبك في تقريرها الشهري الصادر، اليوم، إن الصين برزت كقوة رئيسية في سوق النفط، لكن عقودها الجديدة تواجه 3 مخاطر رئيسية.
وكانت بكين أطلقت أول عقود نفط مستقبلية مقومة بعملتها المحلية اليوان بشكل رسمي في 26 مارس الماضي، في خطوة تهدف إلى تحدي النفط الدولاري.
وأضافت المنظمة، أن أحجام التداول وعدد العقود المتاحة في بداية التداول ستكون هي معايير النجاح الرئيسية، والتي يجب أن يتم مراقبتها عن كثب.
وذكرت المنظمة أن الصين كانت أكبر مستورد للنفط الخام حول العالم في العام الماضي بـ8.5 مليون برميل يوميًا لتتخطى بذلك الولايات المتحدة.
وحدد تقرير أوبك 3 مخاطر بشأن عقود النفط الصينية المقومة باليوان؛ حيث يتمثل الخطر الرئيسي في مدى الاستقلالية عن التدخل الحكومي.
أما الثاني فيكمن في مخاطر العملة مع الأخذ في الاعتبار أن تلك العقود يتم تسويتها بعملة اليوان، بينما يبرز الخطر الثالث في السيولية نظرًا لمحدودية عدد المشترين لعقود الصين الجديدة.

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