صور.. تحقيقات موسعة مع المتهمة بقتل طفل أوسيم

تباشر نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار وائل الدرديرى، المحامى العام الأول، تحقيقاتها مع ربة منزل قتلت نجل شقيق زوجها خنقا لشعورها بالحقد من أسرته واعتقادها بعمل والدته سحرا لها.



تلقى اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا بالعثور علي جثة طفل داخل جوال دقيق ملقاة بمقلب قمامة بقرية طناش ومربوط حول رقبته ويده اليمنى قطعة من جلباب حريمى، وعلي الفور شكل اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث أسفرت التحريات الأولية له عن أن الطفل يدعى مصطفي. ا. ع، 3 سنوات، واختفي من أمام منزله قبل ساعات من العثور على جثته، فتم تركيز خطة البحث علي المحيطين بمنزل الطفل المجنى عليه، حتى كشفت التحريات التي أجريت بقيادة العميد إيهاب شلبي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد محمد عرفان، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، عن أن نورا. ا. ف، 28 سنة، زوجة عم الطفل، وراء مقتله.



انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي مخلوف، رئيس مباحث أوسيم، وتمكنت من ضبط المتهمة التي اعترفت في مناقشاتها بشعورها بالغيرة من والدي الطفل، نظرا لأنهما ميسورا الحال لعملهما في مجال صيد الأسماك والتجارة به كما أنها تعتقد أن والدة الطفل تقوم بأعمال السحر لها لإيذائها.



وأضافت أنها قررت خطف الطفل ومساومة أسرته لدفع فدية، فاستدرجته من أمام منزله بحجة اللهو مع طفلتها ثم اصطحبته إلى سطح منزلها وكبلت يديه وكممت فمه وعصبت عينيه باستخدام جلباب حريمى.



أضافت المتهمة، أنها خشيت افتضاح أمرها فقامت بكتم أنفاس الطفل حتى فارق الحياة ووضعته داخل جوال دقيق فارغ بحقيبة خضروات واستقلت سيارة ميكروباص وألقت الجثة فى مقلب قمامة.



تم تحرير المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

