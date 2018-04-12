طريقة تحضير «صينية الكباب الهندية»

أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته، لهذا تعمل المرأة على اتقان فنون الطبخ للفوز بـ«قلب حبيبها»، ولمساعدتك في هذا الأمر، نقدم لك يوميًا قائمة بألذ وأشهى الأطباق، وطبق اليوم «صينية الكباب الهندية».



وتتكون صينية الكباب الهندية من لحمة العجل الحمراء، ونصف كيلوجرام من لحمة الخروف المخلية من العظام، وبصلتين من الحجم الكبير، ورأس ثوم صغير، وكوب من البقدونس كبير، وأربع حبات بندورة من الحجم الكبير، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، و3 ملاعق كبيرة من الشطة الحمراء أو فلفل أحمر، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، وملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ونصف كوب من الكزبرة الخضراء.



ولتحضير صينية الكباب الهندية.. في البداية نحضر اللحمة والبصل والبقدونس والثوم، ثم نفرمها فى الماكينة المخصّصة للحوم، عدّة مرات على درجة ناعمة جدًا، وسوف نحصل على لحمة مفرومة وطريّة، حيث نخلط اللحمة مع بعضها البعض حتّى تتجانس مع بعضها البعض، ونضيف البهارات والتوابل، ونعيد الخلط بشكل جيد، ثم نحضر الصينية ونشكل الكباب على شكل دوائر صغيرة أو أصابع طولية صغيرة، حسب الرغبة.



بعد ذلك نرص الكباب بالصينية، ثم نقطع البندورة على شكل حلقات رفيعة، ونضيف لها القليل من الماء، وتوضع على النار حتى تنضج ونحمر الكباب بالفرن حتى نحصل على اللون الطبيعي، ونحضر الكزبرة الخضراء ثمّ نقليها بالقليل من زيت الزيتون أو السمن حسب الرغبة، ثمّ تُسكب على وجه الصينية أو على طبق التقديم.



في النهاية يقدّم الكباب الهندي مع الأرز الأبيض الساخن، والسلطات الباردة، والشطة الحمراء السائلة.