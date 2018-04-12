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الخميس 12/أبريل/2018 - 04:39 م

«ماكرون» يتوعد بمواصلة إغلاق المساجد فى فرنسا

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
أ ش أ
dostor.org/2126327

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن الحكومة ستحدد قواعد تشغيل وتمويل المساجد في الأشهر القادمة.

وتوّعد ماكرون، فى مقابلة له مع القناة الأولى الفرنسية، اليوم الخميس، بمواصلة إغلاق المساجد التي لديها أئمة يدعون إلى أشياء لا تنسجم مع قوانين الجمهورية وتؤدى إلى العنف.

وأوضح ماكرون أن البرلمان صوّت على قانون للأمن الداخلى ومكافحة الإرهاب، الخريف الماضي، يُقضي بوضوح بإغلاق هذه المساجد، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إغلاق ثلاثةَ منها في سارتروفيل وإيكس ومارسيليا.

وأشار ماكرون إلى جهود مكافحة التطرف والأصولية الدينية كونها مشكلة تواجهها فرنسا لا يجب خلطها بالمواطنين الفرنسيين المعتنقين للإسلام، مؤكدًا أن ذلك "سيكون خطأ كبيرًا يسعى البعض لأن يدفعنا لارتكابه".

وأضاف ماكرون أن هناك مشكلة تكمن في وجود فرنسيين أو مهاجرين أو مقيمين بشكل شرعى يتبنون أفكارًا دينية تقودهم لعدم احترام قواعد الجمهورية بتحريض من بعض الأئمة.

ونوّه ماكرون إلى جهود فرنسا المتمثلة فى إغلاق المساجد وملاحقة المحرضين على التطرف لطردهم، مؤكدًا رغبته فى أن يتسم التمويل الأجنبى بالشفافية ويخضع لمراقبة صارمة من الدولة.

ولفت الرئيس الفرنسي إلى مبادرة من نواب البرلمان، بالتصويت على مقترح قانون سيدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة يسمح بتشديد المراقبة على المدارس الخاصة، التي تطبق نظامًا تعليميًا وتربويًا مستقلا، وكان يحدث في بعضها أمور غير مقبولة فى إشارة إلى شبهات تشكيل بعضها بؤرًا للتطرف، معتبرًا إجراءات مكافحة التطرف الديني، سيتعين أن يواكبها خطة تطوير في المناطق الصعبة لأن أحيانا بعض الشباب الذين يتجهون للتطرف هم أشخاص لم تلتفت إليهم فرنسا.

وأوضح ماكرون مجددًا ضرورة استعادة الخدمات العامة في الأحياء المشار إليها والاهتمام بالمدارس والعمل على التنمية الاقتصادية ومكافحة التمييز في التوظيف الذي يعانى منه الشباب في هذه الأحياء.

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