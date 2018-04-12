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الخميس 12/أبريل/2018 - 04:38 م

رئيس مجلس الدولة: الأكاديمية العربية للعلوم بُنيت على أسس راسخة

صوره من الحدث
صوره من الحدث
حسن كامل
dostor.org/2126324

شهد المستشار أحمد عبدالعزيز أبوالعزم، رئيس مجلس قضايا الدولة، حفل تخرج دفعة جديد من طلاب معهد النقل الدولى واللوجيستيات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، حيث ضمت دفعة الخريجين 226 من طلبة المعهد الدولي واللوجيستيات الذين ينتمون إلى جنسيات 5 دول، ‏هى "مصر، السعودية، ليبيا، اليمن، قطر".
وقال المستشار أحمد أبو العزم "يسرني أن أعبر عن اعتزازي وثقتي بهيئتي التدريس والإدارة في الآكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على جهودهم التي أثمرت كوادر شابة مسؤولة قادرة على التخطيط لمستقبلها وخدمة أوطانها".
وأكد أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بنيت على أسس ثابتة وراسخة، على أن تكون جامعة رائدة ومتميزة.
وشدد على أن الأكاديمية احتضنت أبناءها الطلبة وقدمت لهم العلم والمعرفة، وذلك لكونها تضم نخبة من أعضاء مميزة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والذين يعملون على إنجاح مسيرة الأكاديمية، وإيصال الطلبة إلى التميز.
وأضاف "أبوالعزم": لحظة التخرج هى اللحظة التى يجنى فيها الطلاب ثمار جهودهم خلال سنوات دراستهم، حيث هنأ أهالي الطلبة أبناءه الخريجين، متمنيًا لهم التقدم والازدهار في مسيرة حياتهم العملية.
من جانبه أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج أن الأكاديمية حريصة على صقل الطلاب بالجوانب العلمية والخبرات والاهتمام بالبحث العلمي، ووضع السياسات المناسبة لتطويرمرافق الأكاديمية التي من شأنها أن تسهم في توفير البيئة المناسبة للطلبة للارتقاء بمستواهم الأكاديمي والفكري لتظل الأكاديمية منارة من منارات العلم فى الوطن العربى، وخريجيها من ذوي الكفاءات العلمية والعملية".
وحرص رئيس الأكاديمية على تكريم المستشار أحمد عبدالعزيز أبوالعزم ومنحه درع الأكاديمية تقديرا لجهوده فى الوقت الذى قام فيه رئيس قضايا الدولة بتكريم رئيس الأكاديمية؛ لدوره فى إثراء العملية التعليمية فى مصر والوطن العربى.

رئيس مجلس الدولة: الأكاديمية العربية للعلوم بُنيت على أسس راسخة
رئيس مجلس الدولة: الأكاديمية العربية للعلوم بُنيت على أسس راسخة
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