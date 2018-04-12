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الخميس 12/أبريل/2018 - 04:37 م

الاحتلال يوقف أعمال ترميم فى الخليل القديمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2126323

أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أعمال ترميم أحد مباني البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وتأتي أعمال الترميم ضمن أحد المشاريع التابعة للجنة إعمار الخليل، في منطقة السوق في البلدة القديمة، والذي تعود ملكيته لعائلة أبوعصب، حيث منع جيش الاحتلال العمال من استكمال أعمال الترميم في المبنى، وطلبوا منهم إخراج جميع المواد التي تستخدم في أعمال الترميم.

وقال مدير عام لجنة «إعمار الخليل»، عماد حمدان: «هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمال الترميم، ومنع استكمال المشاريع».

وأشار إلى أن عرقلة سير أعمال الترميم التي تقوم بها اللجنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تهدف لإحباط أحياء البلدة القديمة، وتهجير سكانها منها، وتهويدها بشكل كامل.

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