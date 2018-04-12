السفارة الأمريكية بكمبوديا تحذر مواطنيها من وقوع تفجيرات

أطلقت السفارة الأمريكية في كمبوديا، تحذيرًا أمنيًا، بشأن خطط لتنفيذ تفجير خلال عطلة رأس السنة في البلاد، والتي تستمر بدءًا من اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل.



وذكرت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، اليوم الخميس، أن التحذير - الذي نشرته السفارة على موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي - ينصح المواطنين الأمريكيين بتوخى الحذر في نطاق معبد (وات بنوم) بالعاصمة (بنوم بنه) والذي تقول سلطات كمبوديا إنه مستهدف من قبل جبهة الخمير الوطنية للتحرير المعادية للحكومة والمتمركزة خارج البلاد.



وطالبت السفارة الأمريكية رعاياها بتوخي الحذر في المناطق المزدحمة وترك المنطقة فورًا في حال رؤية أغراض مجهولة، بالإضافة إلى متابعة الإعلام المحلى للحصول على التطورات.



وكان رئيس الوزراء هون سين أطلق تحذيرات الثلاثاء الماضى من خطة محتملة لتنفيذ هجوم، مشيرًا إلى أن تشديد الإجراءات الأمنية سيحقق الأمن.